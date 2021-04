Mets 2021 schedule on PIX11

NEW YORK – SNY, the official television home of the New York Mets, announced its 2021 regular season broadcast schedule featuring 127 exclusive live games including pre- and post-game shows.

SNY will also continue its long-standing partnership this season with PIX11. SNY will produce 28 Mets games, including a pre-game show prior to each one, for its broadcast partner.

2021 METS REGULAR SEASON BROADCAST SCHEDULE

*Schedule Subject to Change

Day Date Opponent Time Network Pre-game Post-game Thursday 1-Apr @ Nationals 7:09 PM ESPN 6:00 PM 10:30 PM Friday 2-Apr OFF Saturday 3-Apr @ Nationals 4:05 PM SNY 3:00 PM 7:30 PM Sunday 4-Apr @ Nationals 1:05 PM SNY 12:30 PM 4:30 PM Monday 5-Apr @ Phillies 7:05 PM SNY 6:30 PM 10:30 PM Tuesday 6-Apr @ Phillies 7:05 PM SNY 6:30 PM 10:30 PM Wednesday 7-Apr @ Phillies 4:05 PM SNY 3:30 PM 7:30 PM Thursday 8-Apr Marlins 1:10 PM SNY 11:30 AM 4:30 PM Friday 9-Apr OFF Saturday 10-Apr Marlins 1:10 PM SNY 12:30 PM 4:30 PM Sunday 11-Apr Marlins 1:10 PM SNY 12:30 PM 4:30 PM Monday 12-Apr Phillies 7:10 PM SNY 6:30 PM 10:30 PM Tuesday 13-Apr Phillies 7:10 PM SNY 6:30 PM 10:30 PM Wednesday 14-Apr Phillies 7:10 PM SNY 6:30 PM 10:30 PM Thursday 15-Apr Phillies 12:10 PM SNY 11:30 AM 3:30 PM Friday 16-Apr @ Rockies 8:40 PM SNY 8:00 PM 12:00 AM Saturday 17-Apr @ Rockies 8:10 PM WPIX 7:30 PM / PIX11 11:30 PM Sunday 18-Apr @ Rockies 3:10 PM SNY 2:30 PM 6:30 PM Monday 19-Apr OFF Tuesday 20-Apr @ Cubs 7:40 PM SNY 7:00 PM 11:00 PM Wednesday 21-Apr @ Cubs 7:40 PM SNY 7:00 PM 11:00 PM Thursday 22-Apr @ Cubs 7:40 PM SNY 7:00 PM 11:00 PM Friday 23-Apr Nationals 7:10 PM SNY 6:30 PM 10:30 PM Saturday 24-Apr Nationals 4:05 PM WPIX 3:30 PM / PIX11 7:30 PM Sunday 25-Apr Nationals 1:10 PM WPIX 12:30 PM / PIX11 4:30 PM Monday 26-Apr OFF Tuesday 27-Apr Red Sox 7:10 PM SNY 6:30 PM 10:30 PM Wednesday 28-Apr Red Sox 6:40 PM SNY 6:00 PM 10:00 PM Thursday 29-Apr OFF Friday 30-Apr @ Phillies 7:05 PM WPIX 6:30 PM / PIX11 10:30 PM Saturday 1-May @ Phillies 6:05 PM SNY 5:30 PM 9:30 PM Sunday 2-May @ Phillies 7:08 PM ESPN NO SHOW 10:30 PM Monday 3-May @ Cardinals 7:45 PM SNY 7:00 PM 11:00 PM Tuesday 4-May @ Cardinals 7:45 PM SNY 7:00 PM 11:00 PM Wednesday 5-May @ Cardinals 7:45 PM SNY 7:00 PM 11:00 PM Thursday 6-May @ Cardinals 1:15 PM SNY 12:30 PM 4:30 PM Friday 7-May Diamondbacks 7:10 PM SNY 6:30 PM 10:30 PM Saturday 8-May Diamondbacks 7:10 PM SNY 6:30 PM 10:30 PM Sunday 9-May Diamondbacks 1:10 PM SNY 12:30 PM 4:30 PM Monday 10-May OFF Tuesday 11-May Orioles 7:10 PM SNY 6:30 PM 10:30 PM Wednesday 12-May Orioles 12:10 PM SNY 11:30 AM 3:30 PM Thursday 13-May OFF Friday 14-May @ Rays 7:10 PM SNY 6:30 PM 10:30 PM Saturday 15-May @ Rays 1:10 PM WPIX 12:30 PM / PIX11 4:30 PM Sunday 16-May @ Rays 1:10 PM WPIX 12:30 PM / PIX11 4:30 PM Monday 17-May @ Braves 7:10 PM SNY 6:30 PM 10:30 PM Tuesday 18-May @ Braves 7:20 PM SNY 6:30 PM 10:30 PM Wednesday 19-May @ Braves 7:20 PM SNY 6:30 PM 10:30 PM Thursday 20-May OFF Friday 21-May @ Marlins 7:10 PM SNY 6:30 PM 10:30 PM Saturday 22-May @ Marlins 4:10 PM WPIX 3:30 PM / PIX11 7:30 PM Sunday 23-May @ Marlins 1:10 PM WPIX 12:30 PM / PIX11 4:30 PM Monday 24-May Rockies 7:10 PM SNY 6:30 PM 10:30 PM Tuesday 25-May Rockies 7:10 PM SNY 6:30 PM 10:30 PM Wednesday 26-May Rockies 7:10 PM SNY 6:30 PM 10:30 PM Thursday 27-May Rockies 12:10 PM SNY 11:30 AM 3:30 PM Friday 28-May Braves 7:10 PM WPIX 6:30 PM / PIX11 10:30 PM Saturday 29-May Braves 7:15 PM FOX NO SHOW 10:30 PM Sunday 30-May Braves 7:08 PM ESPN NO SHOW 10:30 PM Monday 31-May @ Diamondbacks 9:40 PM SNY 9:00 PM 1:00 AM Tuesday 1-Jun @ Diamondbacks 9:40 PM SNY 9:00 PM 1:00 AM Wednesday 2-Jun @ Diamondbacks 3:40 PM SNY 3:00 PM 7:00 PM Thursday 3-Jun @ Padres 10:10 PM SNY 9:30 PM 1:30 AM Friday 4-Jun @ Padres 10:10 PM SNY 9:30 PM 1:30 AM Saturday 5-Jun @ Padres 10:10 PM SNY 9:30 PM 1:30 AM Sunday 6-Jun @ Padres 4:10 PM SNY 3:30 PM 7:30 PM Monday 7-Jun OFF Tuesday 8-Jun @ Orioles 7:05 PM SNY 6:30 PM 10:30 PM Wednesday 9-Jun @ Orioles 7:05 PM SNY 6:30 PM 10:30 PM Thursday 10-Jun OFF Friday 11-Jun Padres 7:10 PM SNY 6:30 PM 10:30 PM Saturday 12-Jun Padres 4:10 PM SNY 3:30 PM 7:30 PM Sunday 13-Jun Padres 1:10 PM WPIX 12:30 PM / PIX11 4:30 PM Monday 14-Jun Cubs 7:10 PM SNY 6:30 PM 10:30 PM Tuesday 15-Jun Cubs 7:10 PM SNY 6:30 PM 10:30 PM Wednesday 16-Jun Cubs 7:10 PM SNY 6:30 PM 10:30 PM Thursday 17-Jun Cubs 7:10 PM SNY 6:30 PM 10:30 PM Friday 18-Jun @ Nationals 7:05 PM SNY 6:30 PM 10:30 PM Saturday 19-Jun @ Nationals 4:05 PM WPIX 3:30 PM / PIX11 7:30 PM Sunday 20-Jun @ Nationals 1:05 PM SNY 12:30 PM 4:30 PM Monday 21-Jun Braves 7:10 PM SNY 6:30 PM 10:30 PM Tuesday 22-Jun Braves 7:10 PM SNY 6:30 PM 10:30 PM Wednesday 23-Jun Braves 7:10 PM SNY 6:30 PM 10:30 PM Thursday 24-Jun OFF Friday 25-Jun Phillies 7:10 PM SNY 6:30 PM 10:30 PM Saturday 26-Jun Phillies 4:10 PM WPIX 3:30 PM / PIX11 7:30 PM Sunday 27-Jun Phillies 1:10 PM WPIX 12:30 PM / PIX11 4:30 PM Monday 28-Jun OFF Tuesday 29-Jun @ Braves 7:20 PM SNY 6:30 PM 10:30 PM Wednesday 30-Jun @ Braves 7:20 PM SNY 6:30 PM 10:30 PM Thursday 1-Jul @ Braves 7:20 PM SNY 6:30 PM 10:30 PM Friday 2-Jul @ Yankees 7:05 PM SNY 6:30 PM 10:30 PM Saturday 3-Jul @ Yankees 1:05 PM WPIX 12:30 PM / PIX11 4:30 PM Sunday 4-Jul @ Yankees 7:08 PM ESPN/ESPN2 NO SHOW 10:30 PM Monday 5-Jul Brewers 7:10 PM SNY 6:30 PM 10:30 PM Tuesday 6-Jul Brewers 7:10 PM SNY 6:30 PM 10:30 PM Wednesday 7-Jul Brewers 7:10 PM SNY 6:30 PM 10:30 PM Thursday 8-Jul Pirates 7:10 PM SNY 6:30 PM 10:30 PM Friday 9-Jul Pirates 7:10 PM SNY 6:30 PM 10:30 PM Saturday 10-Jul Pirates 4:10 PM SNY 3:30 PM 7:30 PM Sunday 11-Jul Pirates 1:10 PM SNY 12:30 PM 4:30 PM Monday 12-Jul OFF Tuesday 13-Jul OFF Wednesday 14-Jul OFF Thursday 15-Jul OFF Friday 16-Jul @ Pirates 7:05 PM SNY 6:30 PM 10:30 PM Saturday 17-Jul @ Pirates 7:05 PM SNY 6:30 PM 10:30 PM Sunday 18-Jul @ Pirates 1:05 PM SNY 12:30 PM 4:30 PM Monday 19-Jul @ Reds 7:10 PM SNY 6:30 PM 10:30 PM Tuesday 20-Jul @ Reds 7:10 PM SNY 6:30 PM 10:30 PM Wednesday 21-Jul @ Reds 12:35 PM SNY 12:00 PM 4:00 PM Thursday 22-Jul OFF Friday 23-Jul Blue Jays 7:10 PM SNY 6:30 PM 10:30 PM Saturday 24-Jul Blue Jays 7:10 PM WPIX 6:30 PM / PIX11 10:30 PM Sunday 25-Jul Blue Jays 1:10 PM WPIX 12:30 PM / PIX11 4:30 PM Monday 26-Jul Braves 7:10 PM SNY 6:30 PM 10:30 PM Tuesday 27-Jul Braves 7:10 PM SNY 6:30 PM 10:30 PM Wednesday 28-Jul Braves 7:10 PM WPIX 6:30 PM / PIX11 10:30 PM Thursday 29-Jul Braves 12:10 PM SNY 11:30 AM 3:30 PM Friday 30-Jul Reds 7:10 PM SNY 6:30 PM 10:30 PM Saturday 31-Jul Reds 7:10 PM SNY 6:30 PM 10:30 PM Sunday 1-Aug Reds 1:10 PM SNY 12:30 PM 4:30 PM Monday 2-Aug @ Marlins 7:10 PM SNY 6:30 PM 10:30 PM Tuesday 3-Aug @ Marlins 7:10 PM SNY 6:30 PM 10:30 PM Wednesday 4-Aug @ Marlins 7:10 PM SNY 6:30 PM 10:30 PM Thursday 5-Aug @ Marlins 12:10 PM SNY 11:30 AM 3:30 PM Friday 6-Aug @ Phillies 7:05 PM SNY 6:30 PM 10:30 PM Saturday 7-Aug @ Phillies 4:05 PM SNY 3:30 PM 7:30 PM Sunday 8-Aug @ Phillies 1:05 PM SNY 12:30 PM 4:30 PM Monday 9-Aug OFF Tuesday 10-Aug Nationals 7:10 PM SNY 6:30 PM 10:30 PM Wednesday 11-Aug Nationals 7:10 PM SNY 6:30 PM 10:30 PM Thursday 12-Aug Nationals 12:10 PM SNY 11:30 AM 3:30 PM Friday 13-Aug Dodgers 7:10 PM SNY 6:30 PM 10:30 PM Saturday 14-Aug Dodgers 7:10 PM WPIX 6:30 PM / PIX11 10:30 PM Sunday 15-Aug Dodgers 1:10 PM WPIX 12:30 PM / PIX11 4:30 PM Monday 16-Aug @ Giants 9:45 PM SNY 9:00 PM 1:00 AM Tuesday 17-Aug @ Giants 9:45 PM SNY 9:00 PM 1:00 AM Wednesday 18-Aug @ Giants 3:45 PM SNY 3:00 PM 7:00 PM Thursday 19-Aug @ Dodgers 10:10 PM SNY 9:30 PM 1:30 AM Friday 20-Aug @ Dodgers 10:10 PM WPIX 9:30 PM / PIX11 1:30 AM Saturday 21-Aug @ Dodgers 9:10 PM WPIX 8:30 PM / PIX11 12:30 AM Sunday 22-Aug @ Dodgers 4:10 PM SNY 3:30 PM 7:30 PM Monday 23-Aug OFF Tuesday 24-Aug Giants 7:10 PM SNY 6:30 PM 10:30 PM Wednesday 25-Aug Giants 7:10 PM SNY 6:30 PM 10:30 PM Thursday 26-Aug Giants 7:10 PM SNY 6:30 PM 10:30 PM Friday 27-Aug Nationals 7:10 PM WPIX 6:30 PM / PIX11 10:30 PM Saturday 28-Aug Nationals 7:10 PM SNY 6:30 PM 10:30 PM Sunday 29-Aug Nationals 1:10 PM WPIX 12:30 PM / PIX11 4:30 PM Monday 30-Aug OFF Tuesday 31-Aug Marlins 7:10 PM SNY 6:30 PM 10:30 PM Wednesday 1-Sep Marlins 7:10 PM SNY 6:30 PM 10:30 PM Thursday 2-Sep Marlins 7:10 PM SNY 6:30 PM 10:30 PM Friday 3-Sep @ Nationals 7:05 PM SNY 6:30 PM 10:30 PM Saturday 4-Sep @ Nationals 4:05 PM SNY 3:30 PM 7:30 PM Sunday 5-Sep @ Nationals 1:05 PM SNY 12:30 PM 4:30 PM Monday 6-Sep @ Nationals 1:05 PM SNY 12:30 PM 4:30 PM Tuesday 7-Sep @ Marlins 6:40 PM SNY 6:00 PM 10:00 PM Wednesday 8-Sep @ Marlins 6:40 PM SNY 6:00 PM 10:00 PM Thursday 9-Sep @ Marlins 6:40 PM SNY 6:00 PM 10:00 PM Friday 10-Sep Yankees 7:10 PM SNY 6:30 PM 10:30 PM Saturday 11-Sep Yankees 7:40 PM FOX NO SHOW 11:00 PM Sunday 12-Sep Yankees 8:08 PM ESPN NO SHOW 11:30 PM Monday 13-Sep Cardinals 7:10 PM WPIX 6:30 PM / PIX11 10:30 PM Tuesday 14-Sep Cardinals 7:10 PM SNY 6:30 PM 10:30 PM Wednesday 15-Sep Cardinals 7:10 PM SNY 6:30 PM 10:30 PM Thursday 16-Sep OFF Friday 17-Sep Phillies 7:10 PM SNY 6:30 PM 10:30 PM Saturday 18-Sep Phillies 7:10 PM WPIX 6:30 PM / PIX11 10:30 PM Sunday 19-Sep Phillies 1:10 PM SNY 12:30 PM 4:30 PM Monday 20-Sep OFF Tuesday 21-Sep @ Red Sox 7:10PM SNY 6:30 PM 10:30 PM Wednesday 22-Sep @ Red Sox 7:10PM SNY 6:30 PM 10:30 PM Thursday 23-Sep OFF Friday 24-Sep @ Brewers 8:10 PM SNY 7:30 PM 11:30 PM Saturday 25-Sep @ Brewers 7:10 PM WPIX 6:30 PM / PIX11 10:30 PM Sunday 26-Sep @ Brewers 2:10 PM WPIX 1:30 PM / PIX11 5:30 PM Monday 27-Sep OFF Tuesday 28-Sep Marlins 7:10 PM SNY 6:30 PM 10:30 PM Wednesday 29-Sep Marlins 7:10 PM SNY 6:30 PM 10:30 PM Thursday 30-Sep Marlins 7:10 PM SNY 6:30 PM / PIX11 10:30 PM Friday 1-Oct @ Braves 7:20 PM SNY 6:30 PM 10:30 PM Saturday 2-Oct @ Braves 7:20 PM SNY 6:30 PM 10:30 PM Sunday 3-Oct @ Braves 3:20 PM SNY 2:00 PM 6:30 PM