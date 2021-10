Rainfall totals: How much precipitation did nor’easter bring to NY, NJ

A fall nor’easter battered the tri-state area Monday night into Tuesday, bringing heavy rain and gusty winds to much of New York and New Jersey.

Flood advisories were issued for much of New York City, Long Island, Westchester County and parts of northern New Jersey.

After pounding the region with around 2 to 5 inches of rain Tuesday, the storm offshore is swinging back, bringing some rain into the tri-state area on Tuesday night.

Parts of New York City and northern New Jersey experienced street flooding Tuesday morning as a nor’easter slammed the region with heavy downpours and strong winds.

Rainfall totals

The following totals were reported by the National Weather Service before noon Tuesday; parts of the tri-state area saw continued rainfall after that time, with more likely on the way Tuesday night into Wednesday.

NEW JERSEY ...BERGEN COUNTY... WALDWICK 4.40 IN 1100 AM 10/26 CWOP HASBROUCK HEIGHTS 3.98 IN 1109 AM 10/26 CWOP 1 S OAKLAND 3.84 IN 1100 AM 10/26 TRAINED SPOTTER NORTH ARLINGTON 3.77 IN 0800 AM 10/26 COCORAHS OAKLAND 3.70 IN 0800 AM 10/26 COCORAHS NEW MILFORD 3.32 IN 1105 AM 10/26 AWS OAKLAND 3.17 IN 1110 AM 10/26 CWOP RIVER VALE 3.13 IN 1110 AM 10/26 AWS FAIR LAWN 3.02 IN 1110 AM 10/26 CWOP CRESSKILL 3.00 IN 1110 AM 10/26 AWS TETERBORO AIRPORT 2.97 IN 1058 AM 10/26 ASOS OAKLAND 2.95 IN 1101 AM 10/26 CWOP PARK RIDGE 2.94 IN 0800 AM 10/26 IFLOWS PARAMUS 2.93 IN 1110 AM 10/26 AWS OAKLAND 2.86 IN 1105 AM 10/26 CWOP 1 SSE FRANKLIN LAKES 2.76 IN 1045 AM 10/26 IFLOWS 1 WSW WASHINGTON TOWNSHI 2.74 IN 1000 AM 10/26 TRAINED SPOTTER EMERSON 2.72 IN 1019 AM 10/26 CWOP OAKLAND 2.67 IN 1110 AM 10/26 AWS MAHWAH 2.65 IN 1110 AM 10/26 AWS LODI 2.52 IN 1045 AM 10/26 IFLOWS LEONIA 2.44 IN 1110 AM 10/26 AWS LITTLE FERRY 2.34 IN 1110 AM 10/26 AWS FAIR LAWN 2.26 IN 0641 AM 10/26 COCORAHS 1.8 N WYCKOFF 2.24 IN 1100 AM 10/26 COOP RIVER EDGE 0.4 NNE 2.23 IN 0700 AM 10/26 COCORAHS PALISADES PARK 2.21 IN 0900 AM 10/26 COCORAHS HACKENSACK 2.15 IN 1100 AM 10/26 CWOP BOGOTA 2.14 IN 1110 AM 10/26 AWS 0.6 SW HILLSDALE 2.07 IN 1015 AM 10/26 IFLOWS TENAFLY 1.87 IN 0730 AM 10/26 COCORAHS MAYWOOD 0.2 SW 1.12 IN 0700 AM 10/26 COCORAHS HAWORTH 1.00 IN 1105 AM 10/26 NJWXNET ...ESSEX COUNTY... CALDWELL 4.03 IN 1108 AM 10/26 ASOS WEST CALDWELL TWP 1.3 NE 3.80 IN 0950 AM 10/26 COCORAHS LIVINGSTON TWP 2.0 NNE 3.51 IN 0755 AM 10/26 COCORAHS WEST CALDWELL 3.50 IN 1110 AM 10/26 CWOP BLOOMFIELD 3.49 IN 1105 AM 10/26 CWOP WEST CALDWELL 3.38 IN 1110 AM 10/26 AWS LIVINGSTON 3.26 IN 1100 AM 10/26 CWOP MONTCLAIR 3.26 IN 1110 AM 10/26 AWS 0.6 SW CALDWELL 3.20 IN 1045 AM 10/26 IFLOWS WEST ORANGE 3.13 IN 1102 AM 10/26 CWOP MONTCLAIR 2.94 IN 0700 AM 10/26 COCORAHS MAPLEWOOD 2.92 IN 0754 AM 10/26 COCORAHS MILLBURN 2.76 IN 1105 AM 10/26 CWOP WEST ORANGE 2.71 IN 1110 AM 10/26 URBANET ORANGE RESERVOIR 2.68 IN 1100 AM 10/26 IFLOWS MILLBURN 2.68 IN 1110 AM 10/26 AWS VERONA 2.29 IN 0805 AM 10/26 COCORAHS ...HUDSON COUNTY... KEARNY 4.21 IN 1110 AM 10/26 CWOP SECAUCUS 3.93 IN 1110 AM 10/26 AWS HARRISON 3.45 IN 0855 AM 10/26 CO-OP OBSERVER 1 ENE JERSEY CITY 3.15 IN 1110 AM 10/26 AWS JERSEY CITY 2.96 IN 1110 AM 10/26 AWS HARRISON 2.87 IN 1109 AM 10/26 URBANET 1 SW JERSEY CITY 2.80 IN 1110 AM 10/26 AWS HARRISON 2.68 IN 0700 AM 10/26 COCORAHS BAYONNE 2.55 IN 1110 AM 10/26 AWS HOBOKEN 2.11 IN 1106 AM 10/26 CWOP JERSEY CITY 1.86 IN 1110 AM 10/26 AWS ...PASSAIC COUNTY... WAYNE 4.21 IN 0800 AM 10/26 COCORAHS LITTLE FALLS 3.92 IN 0700 AM 10/26 COCORAHS 0.8 SE POMPTON LAKES 3.85 IN 1030 AM 10/26 HADS 0.8 E WEST PATERSON 3.84 IN 1045 AM 10/26 HADS LITTLE FALLS TWP 0.2 NE 3.83 IN 0800 AM 10/26 COCORAHS CLIFTON 3.68 IN 1105 AM 10/26 AWS WEST MILFORD 3.52 IN 1109 AM 10/26 CWOP RINGWOOD 3.0 SSE 3.47 IN 0845 AM 10/26 COCORAHS WEST MILFORD 3.46 IN 0700 AM 10/26 COCORAHS CHARLOTTESBURG RESERVOIR 3.32 IN 0700 AM 10/26 COOP 2.1 E RINGWOOD 3.32 IN 1045 AM 10/26 IFLOWS RINGWOOD 3.31 IN 1010 AM 10/26 RAWS HAWTHORNE 3.28 IN 0700 AM 10/26 COCORAHS 0.9 S WAYNE 3.28 IN 1045 AM 10/26 IFLOWS WEST MILFORD TWP 5.7 N 3.12 IN 0740 AM 10/26 COCORAHS 1.5 SW RINGWOOD 3.08 IN 1045 AM 10/26 IFLOWS CLIFTON 3.08 IN 1110 AM 10/26 AWS WEST MILFORD 2.88 IN 1045 AM 10/26 IFLOWS HAWTHORNE 2.53 IN 1105 AM 10/26 CWOP HEWITT 1.95 IN 0745 AM 10/26 AWS PASSAIC 1.59 IN 1101 AM 10/26 CWOP OAK RIDGE 1.19 IN 0810 AM 10/26 AWS ...UNION COUNTY... NEW PROVIDENCE 3.95 IN 0730 AM 10/26 COCORAHS MOUNTAINSIDE 3.82 IN 1030 AM 10/26 IFLOWS WESTFIELD 3.35 IN 0745 AM 10/26 COCORAHS SPRINGFIELD 3.28 IN 0830 AM 10/26 COCORAHS NEWARK AIRPORT 3.08 IN 1051 AM 10/26 ASOS CRANFORD TWP 1.1 ESE 2.98 IN 0835 AM 10/26 COCORAHS CLARK 2.96 IN 0715 AM 10/26 COCORAHS BAYSIDE 2.85 IN 1101 AM 10/26 CWOP CLARK 2.78 IN 0750 AM 10/26 COCORAHS WESTFIELD 2.58 IN 0700 AM 10/26 COCORAHS LINDEN AIRPORT 1.30 IN 1115 AM 10/26 AWOS NEW YORK ...BRONX COUNTY... HARLEM 2.72 IN 1110 AM 10/26 AWS 1 ENE EAST TREMONT 1.87 IN 0900 AM 10/26 TRAINED SPOTTER ...KINGS COUNTY... BROOKLYN 4.16 IN 1110 AM 10/26 CWOP PROSPECT PARK 4.00 IN 1105 AM 10/26 AWS SOUTH SLOPE 3.91 IN 1105 AM 10/26 CWOP BROOKLYN COLLEGE 3.51 IN 1110 AM 10/26 NYSM SHEEPSHEAD BAY 2.73 IN 1101 AM 10/26 CWOP BOERUM HILL 2.55 IN 0700 AM 10/26 COCORAHS DYKER HEIGHTS 2.49 IN 1105 AM 10/26 CWOP 2 ENE CONEY ISLAND 2.47 IN 0845 AM 10/26 TRAINED SPOTTER ...NASSAU COUNTY... GREAT NECK 3.34 IN 1106 AM 10/26 CWOP SEARINGTOWN 2.79 IN 1110 AM 10/26 AWS EAST ROCKAWAY 2.62 IN 1100 AM 10/26 CWOP NORTH MASSAPEQUA 2.52 IN 1106 AM 10/26 CWOP WANTAGH 2.42 IN 1110 AM 10/26 NYSM LEVITTOWN 2.38 IN 1101 AM 10/26 CWOP MINEOLA 2.36 IN 1110 AM 10/26 AWS MASSAPEQUA PARK 2.27 IN 1100 AM 10/26 CWOP EAST HILLS 2.22 IN 1110 AM 10/26 AWS MUTTONTOWN 2.20 IN 1105 AM 10/26 CWOP GLEN HEAD 2.17 IN 1110 AM 10/26 AWS VALLEY STREAM 2.10 IN 1106 AM 10/26 CWOP THOMASTON 2.06 IN 1109 AM 10/26 AWS LEVITTOWN 1.91 IN 1105 AM 10/26 AWS OYSTER BAY 1.89 IN 1100 AM 10/26 CWOP MERRICK 1.89 IN 1105 AM 10/26 CWOP HEWLETT 1.84 IN 1110 AM 10/26 AWS FLORAL PARK 0.4 W 1.77 IN 0700 AM 10/26 COCORAHS MUTTONTOWN 1.75 IN 1109 AM 10/26 AWS BELLMORE 1.75 IN 1110 AM 10/26 AWS FREEPORT 1.74 IN 1110 AM 10/26 AWS WANTAGH 1.66 IN 1109 AM 10/26 CWOP ROCKVILLE CENTRE 1.58 IN 1110 AM 10/26 AWS SYOSSET 1.54 IN 0808 AM 10/26 COOP ALBERTSON 0.5 SW 1.51 IN 0700 AM 10/26 COCORAHS LYNBROOK 0.6 ENE 1.49 IN 0700 AM 10/26 COCORAHS MASSAPEQUA 1.1 SE 1.30 IN 0700 AM 10/26 COCORAHS WANTAGH 1.24 IN 0800 AM 10/26 COCORAHS ALBERTSON 0.2 SSE 1.22 IN 0635 AM 10/26 COCORAHS MASSAPEQUA PARK 1.17 IN 0700 AM 10/26 COCORAHS ...NEW YORK COUNTY... WORLD TRADE CENTER 3.50 IN 1014 AM 10/26 MESONET MIDTOWN MANHATTAN 3.31 IN 1105 AM 10/26 AWS BATTERY PARK 2.80 IN 0831 AM 10/26 MESONET MANHATTAN 2.78 IN 1103 AM 10/26 CWOP CENTRAL PARK 2.73 IN 1111 AM 10/26 ASOS BATTERY PARK 2.32 IN 1110 AM 10/26 AWS ...ORANGE COUNTY... WARWICK 3.84 IN 1110 AM 10/26 NYSM 1 WNW MONROE 3.76 IN 0951 AM 10/26 TRAINED SPOTTER OTISVILLE 3.45 IN 1110 AM 10/26 NYSM MIDDLETOWN 3.30 IN 1110 AM 10/26 CWOP US MILITARY ACADEMY 3.26 IN 1055 AM 10/26 RAWS MIDDLETOWN 3.14 IN 1106 AM 10/26 CWOP GREENWOOD LAKE 3.12 IN 0800 AM 10/26 COCORAHS 2.6 NW TUXEDO PARK 3.12 IN 1045 AM 10/26 HADS MONTGOMERY 2.88 IN 1105 AM 10/26 CWOP PORT JERVIS 2.82 IN 1110 AM 10/26 AWS WEST POINT 2.80 IN 1110 AM 10/26 AWS MONTGOMERY AIRPORT 2.77 IN 1054 AM 10/26 AWOS WARWICK 2.56 IN 0700 AM 10/26 COCORAHS TUXEDO PARK 2.53 IN 1110 AM 10/26 AWS VAILS GATE 2.41 IN 1106 AM 10/26 CWOP GOSHEN 2.39 IN 1110 AM 10/26 AWS 0.8 N PORT JERVIS 2.30 IN 0700 AM 10/26 COOP NEWBURGH 2.18 IN 1106 AM 10/26 CWOP WASHINGTONVILLE 2.14 IN 1110 AM 10/26 CWOP HARRIMAN 2.11 IN 1110 AM 10/26 AWS PORT JERVIS 2.07 IN 0630 AM 10/26 COCORAHS CHESTER 1.76 IN 1110 AM 10/26 CWOP MONTGOMERY 1.72 IN 1105 AM 10/26 CWOP WALDEN 1.40 IN 0700 AM 10/26 COCORAHS ...PUTNAM COUNTY... MAHOPAC 3.36 IN 1110 AM 10/26 AWS BREWSTER 1.74 IN 1110 AM 10/26 NYSM CARMEL HAMLET 1.73 IN 0808 AM 10/26 COOP BREWSTER 0.5 N 1.60 IN 0700 AM 10/26 COCORAHS COLD SPRING 1.54 IN 0700 AM 10/26 COCORAHS BREWSTER HILL 1.07 IN 1110 AM 10/26 AWS ...QUEENS COUNTY... KEW GARDEN HILLS 2.64 IN 1110 AM 10/26 NYSM HOWARD BEACH 2.46 IN 0700 AM 10/26 COCORAHS BELLEROSE 2.20 IN 1101 AM 10/26 CWOP NYC/LA GUARDIA 2.15 IN 1051 AM 10/26 ASOS NYC/JFK AIRPORT 2.06 IN 1051 AM 10/26 ASOS BEECHHURST 1.70 IN 1107 AM 10/26 CWOP OAKLAND GARDENS 1.69 IN 1104 AM 10/26 CWOP LITTLE NECK 0.3 SE 1.50 IN 0700 AM 10/26 COCORAHS QUEENS 2.1 NE 1.03 IN 0610 AM 10/26 COCORAHS ...RICHMOND COUNTY... STATEN ISLAND 3.62 IN 1101 AM 10/26 CWOP COLLEGE OF STATEN ISLAND 3.21 IN 1110 AM 10/26 NYSM WESTERLEIGH 3.02 IN 0700 AM 10/26 COCORAHS STATEN ISLAND (WILLOWBROOK) 2.56 IN 0700 AM 10/26 COCORAHS ...ROCKLAND COUNTY... SPRING VALLEY 4.08 IN 1106 AM 10/26 CWOP SUFFERN 3.89 IN 1110 AM 10/26 NYSM 0.9 N MONTEBELLO 3.47 IN 1100 AM 10/26 HADS NANUET 3.44 IN 1110 AM 10/26 AWS NANUET 3.35 IN 1030 AM 10/26 IFLOWS POMONA 3.00 IN 1110 AM 10/26 AWS BARDONIA 2.90 IN 1110 AM 10/26 AWS BLAUVELT 2.81 IN 1101 AM 10/26 CWOP MONTEBELLO 2.70 IN 1109 AM 10/26 CWOP POMONA 2.69 IN 1110 AM 10/26 AWS STONY POINT 2.25 IN 0700 AM 10/26 COCORAHS 1 NW STONY POINT 2.25 IN 0700 AM 10/26 TRAINED SPOTTER UPPER NYACK 1.10 IN 1109 AM 10/26 AWS ...SUFFOLK COUNTY... RIDGE 3.26 IN 1109 AM 10/26 CWOP SOUTHOLD 3.24 IN 1110 AM 10/26 NYSM MATTITUCK 3.06 IN 0900 AM 10/26 COCORAHS STONY BROOK 2.84 IN 1107 AM 10/26 CWOP BAITING HOLLOW 2.67 IN 1110 AM 10/26 CWOP WEST ISLIP 2.62 IN 1109 AM 10/26 CWOP ISLIP AIRPORT 2.60 IN 1056 AM 10/26 ASOS SAINT JAMES 2.56 IN 1108 AM 10/26 CWOP ORIENT 2.53 IN 1108 AM 10/26 CWOP SELDEN 2.51 IN 1106 AM 10/26 CWOP MILLER PLACE 2.49 IN 1106 AM 10/26 CWOP BLUE POINT 2.48 IN 1100 AM 10/26 CWOP MILLER PLACE 2.47 IN 1105 AM 10/26 CWOP SAYVILLE 2.46 IN 1105 AM 10/26 CWOP EASTPORT 2.44 IN 1045 AM 10/26 RAWS NORTHPORT 2.44 IN 1100 AM 10/26 CWOP NORTH PATCHOGUE 2.43 IN 1106 AM 10/26 CWOP KINGS PARK 2.41 IN 1101 AM 10/26 CWOP FARMINGVILLE 2.38 IN 1107 AM 10/26 CWOP SHIRLEY AIRPORT 2.34 IN 1105 AM 10/26 ASOS MATTITUCK 2.32 IN 0800 AM 10/26 COCORAHS SMITHTOWN 2.32 IN 1100 AM 10/26 CWOP GREENLAWN 2.32 IN 1104 AM 10/26 CWOP SETAUKET-EAST SETA 2.30 IN 0900 AM 10/26 COCORAHS SHIRLEY 2.27 IN 1110 AM 10/26 CWOP BLUE POINT 2.25 IN 1105 AM 10/26 CWOP PATCHOGUE 2.22 IN 1107 AM 10/26 CWOP HUNTINGTON 2.19 IN 1107 AM 10/26 CWOP BAITING HOLLOW 2.17 IN 0900 AM 10/26 COOP SAGTIKOS PARKWAY 2.17 IN 1110 AM 10/26 AWS EAST SETAUKET 2.12 IN 1108 AM 10/26 CWOP ORIENT 2.10 IN 1100 AM 10/26 CWOP FORT SALONGA 2.05 IN 1102 AM 10/26 CWOP WEST BABYLON 2.04 IN 1107 AM 10/26 CWOP WESTHAMPTON AIRPORT 2.03 IN 1059 AM 10/26 ASOS SAYVILLE 1.95 IN 1045 AM 10/26 CWOP SMITHTOWN 2.0 SSW 1.92 IN 0800 AM 10/26 COCORAHS EASTPORT 1.86 IN 1043 AM 10/26 CWOP UPTON 1.73 IN 0700 AM 10/26 COOP NESCONSET 1.73 IN 0830 AM 10/26 COCORAHS ISLIP TERRACE 1.72 IN 0800 AM 10/26 COCORAHS N. BABYLON 1.69 IN 1110 AM 10/26 CWOP PORT JEFFERSON STATION 1.66 IN 0750 AM 10/26 COCORAHS BLUE POINT 0.4 E 1.66 IN 0800 AM 10/26 COCORAHS MONTAUK AIRPORT 1.62 IN 1054 AM 10/26 ASOS FARMINGDALE AIRPORT 1.62 IN 1106 AM 10/26 ASOS 1 NNE WATERMILL 1.60 IN 1110 AM 10/26 AWS ISLIP TERRACE 0.5 W 1.59 IN 1000 AM 10/26 COCORAHS EAST HAMPTON 1.55 IN 1109 AM 10/26 CWOP NORTHPORT 1.6 NNE 1.54 IN 0800 AM 10/26 COCORAHS AMITYVILLE 0.3 NNW 1.52 IN 0950 AM 10/26 COCORAHS PATCHOGUE 1.51 IN 0700 AM 10/26 COCORAHS ORIENT POINT 1.50 IN 0800 AM 10/26 COOP MATTITUCK 1.49 IN 1109 AM 10/26 CWOP CENTERPORT 1.48 IN 0700 AM 10/26 COOP SAYVILLE 1.45 IN 0700 AM 10/26 COCORAHS WEST GILGO BEACH 1.44 IN 1101 AM 10/26 CWOP PATCHOGUE 0.9 SE 1.43 IN 0712 AM 10/26 COCORAHS NORTH BABYLON 1.42 IN 1102 AM 10/26 CWOP ISLIP 1.42 IN 1110 AM 10/26 CWOP MONTAUK HIGHWAY 1.41 IN 1105 AM 10/26 AWS SAYVILLE 1.40 IN 0700 AM 10/26 COCORAHS MELVILLE 1.36 IN 1109 AM 10/26 CWOP SETAUKET-EAST SETAUKET 0.7 S 1.35 IN 0645 AM 10/26 COCORAHS AMITYVILLE 1.32 IN 0900 AM 10/26 COCORAHS BAY SHORE 1.30 IN 0700 AM 10/26 COCORAHS COPIAGUE 0.4 ENE 1.30 IN 0800 AM 10/26 COCORAHS NORTHPORT 1.28 IN 1106 AM 10/26 CWOP AMITYVILLE 1.21 IN 0750 AM 10/26 COCORAHS BRIGHTWATERS 1.10 IN 0700 AM 10/26 COCORAHS MELVILLE 1.08 IN 1103 AM 10/26 CWOP BROOKHAVEN 1.04 IN 1101 AM 10/26 CWOP BAYPORT 1.0 SSE 1.02 IN 0700 AM 10/26 COCORAHS ...WESTCHESTER COUNTY... MOUNT KISCO 4.46 IN 1055 AM 10/26 PUBLIC ARMONK 4.09 IN 1108 AM 10/26 CWOP OSSINING 3.80 IN 1107 AM 10/26 CWOP NEW ROCHELLE 3.58 IN 1105 AM 10/26 AWS TARRYTOWN 3.53 IN 1107 AM 10/26 CWOP SOMERS 3.17 IN 1110 AM 10/26 NYSM PLEASANTVILLE 3.15 IN 1110 AM 10/26 AWS ARMONK 3.12 IN 1101 AM 10/26 CWOP CHAPPAQUA 3.08 IN 1101 AM 10/26 CWOP EASTCHESTER 3.07 IN 1110 AM 10/26 AWS WHITE PLAINS AIRPORT 2.98 IN 1056 AM 10/26 ASOS MIDLAND PARK 2.84 IN 1045 AM 10/26 IFLOWS NORTH TARRYTOWN 2.84 IN 1109 AM 10/26 AWS THORNWOOD 2.64 IN 0827 AM 10/26 COCORAHS HARTSDALE 0.9 ESE 2.62 IN 0850 AM 10/26 COCORAHS 1 ESE HARTSDALE 2.62 IN 0850 AM 10/26 TRAINED SPOTTER ELMSFORD 2.62 IN 1110 AM 10/26 AWS LARCHMONT 1.1 NNE 2.60 IN 0830 AM 10/26 COCORAHS ARMONK 2.48 IN 0845 AM 10/26 COCORAHS YORKTOWN HEIGHTS 2.46 IN 1105 AM 10/26 AWS KATONAH 2.37 IN 0732 AM 10/26 COCORAHS PEEKSKILL 0.4 N 2.26 IN 0800 AM 10/26 COCORAHS BRIARCLIFF MANOR 2.00 IN 0700 AM 10/26 COCORAHS ELMSFORD 2.00 IN 1110 AM 10/26 AWS RYE BROOK 1.96 IN 1110 AM 10/26 AWS RYE 1.80 IN 1110 AM 10/26 AWS 3 ESE GOLDENS BRIDGE 1.68 IN 1110 AM 10/26 AWS PEEKSKILL 1.64 IN 1108 AM 10/26 CWOP SHRUB OAK 1.30 IN 0630 AM 10/26 COCORAHS MAMARONECK 1.24 IN 1110 AM 10/26 AWS CROSS RIVER 1.03 IN 0830 AM 10/26 AWS