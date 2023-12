NEW YORK (PIX11) – The annual list of worst landlords in New York City was released Wednesday and 2023 racked up the most violations in its history, according to New York City Public Advocate Jumaane Williams.

The “Worst Landlord Watchlist” spotlights owners who neglect their properties in New York City. The worst landlords are determined by the number of housing violations.

For 2023, Jonathan Santana was at the top of the list yet again. Santana is the designated head officer for Daniel Ohebshalom, according to records. In 2022, Santana and Ohebshalom also claimed the No.1 spot.

David Tennenbaum, who took the third spot in 2022, racked up more violations and was ranked second in 2023.

Sima Abdavies kept the fourth spot for 2023 with 1,372 violations.

The New York City Housing Authority (NYCHA) has a combined 596,000 open work orders as of October 2023, making it the worst overall landlord for thousands of New Yorkers.

The worst landlord list is made through open violations, which are compiled and categorized by the Department of Housing Preservation and Development. Issues can include heat and hot water outages, rodent infestation, and deteriorating infrastructure.

The top 10 worst landlords amassed more than 15,000 housing violations combined.

Below is the 2023 Worst Landlord Watchlist:

RANK NAME NUMBER OF BUILDINGS AVERAGE NUMBER OF VIOLATIONS 1 JOHNATHAN SANTANA 15 3293 2 DAVID TENNENBAUM 20 2416 3 LARRY HIRSCHFIELD 19 1394 4 SIMA ABDAVIES 20 1372 5 ALFRED THOMPSON 21 1341 6 ANTHONY GAZIVODA 10 1317 7 ROBERT RAPHAEL 11 1278 8 JUAN BERNAL 24 1270 9 JUDA STERN 7 1187 10 MICHAEL NIAMONITAKIS 12 1178 11 ROBERT IZSAK 6 1173 12 MICHAEL GONTAR 9 1100 13 DOUG PETERSON 6 1090 14 ROBERT KASZOVITZ 4 1070 15 ELEANOR PATRICK 8 998 16 JOSEPH EMILE 4 966 17 KARAN SINGH 2 950 18 JOSEPH SAFDIE 17 937 19 ARTHUR GREEN 3 880 20 ISAAC GUTMAN 5 869 21 ELLIOT SEROUYA 4 848 22 BARRY SINGER 10 845 23 DOUGLAS PETERSON 7 841 24 GEORGE HUANG 8 829 25 ISSAKA MAIGUZO 8 824 26 JAC ZADRIMA 6 821 27 YONATAN BAHUMI 24 821 28 SANDY POKLAR 8 820 29 SAM KLEIN 9 813 30 DEODAT LOWTAN 23 809 31 TONY HUANG 5 785 32 MARK TRESS 2 759 33 DAVID GOMEZ 13 745 34 AARON JUNGREIS 7 743 35 SARA DUKLER 2 732 36 ANTONIOS FEGGOUDAKIS 4 728 37 ALEXANDER HOFFMAN 3 725 38 SETH MILLER 5 706 39 PHILIP SCHORR 1 690 40 MARIA NOTIAS 4 686 41 STEVEN KASHANIAN 12 670 42 ABE PETERS 6 665 43 SCOTT CASTELLANO 11 664 44 BIJAN NASSI 3 663 45 SHEA SIGAL 8 658 46 MAYER KESSLER 5 649 47 RICK HERMAN 10 643 48 CHAIM GOLDBERGER 8 641 49 BRIAN KRAUT 2 641 50 JACOB ZANGER 4 623 51 SCOTT ROSENTHAL 7 609 52 JENNIFER PEREZ 4 608 53 THELMA WALTHOUR 2 602 54 ARTHUR GABRIEL 4 601 55 DAVID DEUTSCH 12 597 56 MOE GREENZWEIG 5 597 57 DOV GUTTMAN 3 588 58 IVAN DISLA 5 587 59 JOHN WARREN 8 569 60 RICK GROPPER 3 567 61 JOEL WERTZBERGER 6 566 62 DAVID KAPLAN 1 563 63 JONAH BAMBERGER 4 560 64 MICHAEL DANIEL 3 557 65 CHITTEMMA REDDY 3 554 66 LOIS BAYNHAM 2 537 67 JONATHAN WIENER 8 535 68 ASTLEY GROVES 1 531 69 CECILIA LIN 3 527 70 JOSE ESPINAL 6 524 71 MOSHE PILLER 4 513 72 GEORGE ZAYAS 7 511 73 STEPHEN KAUFMAN 2 508 74 RAMON ESCOBAR 11 502 75 ENRICO FERDICO 3 500 76 ATIN BATRA 14 498 77 OLIVIENNE EARLE-FRANKSON 4 496 78 MICHAEL KHODADADIAN 7 495 79 JAY GOLD 5 495 80 ROSE MEIROWITZ 2 490 81 JON BRAYSHAW 3 489 82 MICHAEL GOLDSTEIN 4 489 83 GEOFFREY SINCKLER 2 486 84 SHABAN MEHAJ 3 483 85 SMAJLJE SRDANOVIC 4 479 86 JON BASMANOV 2 472 87 LELAND ROTH 1 471 88 ANH DO 8 467 89 NICK PALUSHAJ 4 466 90 ALBERT DWECK 8 462 91 CLINTON SPICER 3 461 92 ABDUL KHAN 5 460 93 POPE BOODHAN 1 458 94 MAGDALENA KOSZ 5 458 95 JAGJIT HORA 6 457 96 NABIL CHOWDHURY 5 456 97 ELIZER ORTERO 1 454 98 MITCHELL SHPELFOGEL 2 449 99 MOHAMED MOAZEB 5 448 100 SHERMAN DROPKIN 2 448