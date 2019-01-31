Fresh take on Super Bowl party food

Why not mix it up this Super Bowl Sunday? Instead of just chips, pizza and wings, take your party food up a notch.
Limor Suss, founder of LimorLoves.com, has a fresh take. Check out some of her winning recipes.
WHAT YOU NEED:
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1 CUP COOKED CHICKEN, SHREDDED
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1/4 CUP HOT SAUCE (MY FAV IS FRANKS RED HOT WINGS)
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1 PACKAGE ATHENS® MINI FILLO SHELLS
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2 TABLESPOONS BLUE CHEESE
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2 TABLESPOONS SCALLIONS
DIRECTIONS:
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IN A SMALL BOWL, COMBINE SHREDDED CHICKEN WITH HOT SAUCE. PLACE ONE TABLESPOON OF CHICKEN IN EACH FILLO SHELL.
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ADD CRUMBLED BLUE CHEESE
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GARNISH WITH SCALLIONS
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SERVE IMMEDIATELY
RECIPE FOR BUFFALO CHICKEN DIP:
WHAT YOU NEED:
1 PKG CREAM CHEESE, SOFTENED 1/2 CUP - FRANK'S RED HOT BUFFALO WINGS SAUCE
1/2 CUP RANCH 2 CUPS SHREDDED CHICKEN 1/2 CUP CRUMBLED BLUE CHEESE (OR YOUR CHEESE OF CHOICE)
HOW TO MAKE
COMBINE ALL INGREDIENTS IN A SLOW COOKER UNTIL ALL IS BUBBLY AND DELISH.
SERVE WITH CELERY, CARROTS AND YOUR FAV CHIPS
RECIPE ADAPTED FROM FRANKSREDHOT.COM